Вбивця втік, кинувши рушницю за кілька кварталів від місця злочину.

Фото: ГУ НП в Миколаївській області

У Миколаєві ввечері в середу, 17 листопада, застрелили бізнесмена.

За даними місцевої поліції, вбивство сталося близько 20:15 на Сінній вулиці. На місці події правоохоронці виявили труп з вогнепальним пораненням та ще одного пораненого чоловіка.

Мисливську рушницю, з якої, ймовірно, стріляв убивця знайшли у дворі багатоповерхівки за кілька кварталів від місця злочину. На ній виявили плями крові, рушницю відправили на експертизу.

Фото: ГУ НП в Миколаївській області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) та ввела у місті спеціальну операцію для розшуку вбивці.

За даними місцевого видання "Новини-N", особу вбитого вже встановлено, це 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик. На особу з таким іменем у єдиному реєстрі юридичних осіб зареєстровано низку компаній в Миколаєві та області.

Фото: ГУ НП в Миколаївській області

Фото: ГУ НП в Миколаївській області

Нагадаємо, що 16 листопада в місті Рубіжному Луганської області було вбито патрульного поліцейського. За підозрою в злочині затримали його колегу.