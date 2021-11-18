У Миколаєві ввечері в середу, 17 листопада, застрелили бізнесмена.
За даними місцевої поліції, вбивство сталося близько 20:15 на Сінній вулиці. На місці події правоохоронці виявили труп з вогнепальним пораненням та ще одного пораненого чоловіка.
Мисливську рушницю, з якої, ймовірно, стріляв убивця знайшли у дворі багатоповерхівки за кілька кварталів від місця злочину. На ній виявили плями крові, рушницю відправили на експертизу.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) та ввела у місті спеціальну операцію для розшуку вбивці.
За даними місцевого видання "Новини-N", особу вбитого вже встановлено, це 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик. На особу з таким іменем у єдиному реєстрі юридичних осіб зареєстровано низку компаній в Миколаєві та області.
Нагадаємо, що 16 листопада в місті Рубіжному Луганської області було вбито патрульного поліцейського. За підозрою в злочині затримали його колегу.