В автобусі перебувало 12 учнів, одного з них госпіталізували з травмами.

У Червоноградському районі на Львівщині внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмовані неповнолітні.

За інформацією пресслужби обласної поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 листопада, близько 08:30, біля села Бишів.

Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між шкільним автобусом, що обслуговує ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бишів, яким керував 54-річний місцевий мешканець, та вантажівкою "ДАФ" під керуванням 28-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 12 неповнолітніх учнів.

Внаслідок ДТП пасажир автобуса, 16-річний школяр отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, в жовтні на Закарпатті легківка Audi протаранила шкільний автобус. Водія авто довелося вирізати рятувальникам. У момент аварії дітей в автобусі було.