Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
ГоловнаПолітика

Рада прийняла закон про відповідальність за реалізацію лікарських засобів дітям до 14 років

Відповідні зміни буде внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рада прийняла закон про відповідальність за реалізацію лікарських засобів дітям до 14 років
Фото: tovtao.te.ua

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію лікарських засобів малолітнім особам (№ 5123-1).

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – доповнюється Кодекс новою статтею 42-5, якою встановлюється відповідальність за продаж (у тому числі, з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) і доставку лікарських засобів малолітнім особам.

Також, задля приведення у відповідність до запропонованих змін, вносяться відповідні зміни до статей 221 і 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 15 липня Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє продаж лікарських засобів дітям. Він передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

У лютому цього року дві школярки 12 і 13 років у Боярці, що на Київщині, отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також