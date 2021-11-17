Рада прийняла закон про відповідальність за реалізацію лікарських засобів дітям до 14 років

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію лікарських засобів малолітнім особам (№ 5123-1).
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – доповнюється Кодекс новою статтею 42-5, якою встановлюється відповідальність за продаж (у тому числі, з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) і доставку лікарських засобів малолітнім особам.
Також, задля приведення у відповідність до запропонованих змін, вносяться відповідні зміни до статей 221 і 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, 15 липня Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє продаж лікарських засобів дітям. Він передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.
У лютому цього року дві школярки 12 і 13 років у Боярці, що на Київщині, отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.