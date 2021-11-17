Рада сьогодні не розглядатиме "податковий" законопроєкт 5600 через брак голосів, – Железняк

Верховна Рада сьогодні не розглядатиме законопроєкт 5600, прозваний і "антиахметівським", і "податковим", і "ресурсним".

За нього поки що немає голосів, повідомив у кулуарах Ради голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"І сьогодні він винесений не буде. Чому? Тому що за нього не буде голосів. Тому що там від олігархічних змін, або антиолігархічних, залишилось дуже мало, а там багато речей, які стосуються податків для звичайних українців", – зазначив депутат.

Він додав, що його фракція "Голос", а також фракції "Батьківщина" і "ЄС" обіцяли цей законопроєкт не підтримувати.

"І багато "слуг народу", які зʼїздили на свої округи і отримали там прочухана від виборців, теж виглядає так, що не хочуть голосувати за цей законопроєкт, тому що там підвищення податків. А враховуючи, що там суми невеликі, прийде біля 10 млрд, вихлопу для держави особливо немає. Тому його перенесли щонайменше на четвер, збирають голоси за окремі правки, за весь закон. Не виключаю, що і завтра його теж перенесуть", – додав він.

Голова підкомітету з питань Регламенту профільного Комітету Павло Фролов у Telegram також повідомив, що парламентарі, ймовірно, не встигнуть сьогодні дійти до 5600, адже він стоїть у порядку денному 18-им.

Нагадаємо, цей законопроєкт будуть розглядати за спецпроцедурою – слухатимуть лише пріорітетні правки. Між читаннями законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

5600, названий також антиахметівським, було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні.

Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.