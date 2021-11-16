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П’ять міст на українсько-російському кордоні втратять газопостачання після запуску "Північного потоку-2", - ГТСУ

ОГТСУ буде вимушений змінити режим роботи української ГТС на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів.

П’ять міст на українсько-російському кордоні втратять газопостачання після запуску "Північного потоку-2", - ГТСУ
Фото: utg.ua

У разі припинення транзиту газу з Російської Федерації, п'ять міст на українсько-російському кордоні залишаться без газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

В ОГТСУ наголошують, що через запуск "Північного потоку-2" український маршрут може остаточно втратити транзитні обсяги російського газу.

"Увесь наш досвід говорить, що цей газогін несе пряму загрозу безпеці постачання газу в Україні. Адже кожен запуск газогону "Газпрому" в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту. Існує значний ризик, що запуск Північного потоку-2 призведе до аналогічних наслідків і український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу. В результаті, п’ять міст на україно-російському кордоні одразу втратять газопостачання, а здатність України імпортувати газ з європейських країн значно обмежиться", - йдеться в повідомленні.

В ОГТСУ зазначили, що нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа, ймовірно, втратить можливість користуватись українськими сховищами газу, в яких у 2020 році зберігалось близько 10 млрд кубометрів газу європейських компаній.

"ОГТСУ буде вимушений змінити режим роботи української ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів. Таким чином, наша участь у процесі розгляду заявки на сертифікацію Nord Stream 2 і можливість висловити наше занепокоєння — базова потреба захисту енергетичної безпеки України", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік - 2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Ще до запуску "Північного потоку - 2" Росія перестала транспортувати газ Україною до Угорщини. З жовтня 2021 року набув чинності новий 15-річний контракт між Угорщиною та "Газпромом", за яким газ іде в обхід України "Турецьким потоком".

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що потенційні втрати України від газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть 2 млрд доларів на рік.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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