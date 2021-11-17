Реформа "Укроборонпрому" мусить відбуватись в рамках антикорупційної стратегії, - НАЗК

«Під час реформування підприємств ДК «Укроборнпром» існує ризик корупційних зловживань, який можна врахувати і в майбутньому уникнути, якщо всі кроки перетворення оцінювати в рамках антикорупційної стратегії», - заявив директор департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач під час круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

На його думку, потрібно встановити всі необхідні запобіжники всередині концерну, щоб забезпечити якісну антикорупційну роботу всередині оновленої структури. «Непрозора і політично залежна форма управління «Укроборонпрому» у попередні роки призвела до значних корупційних практик: до численних збитків підприємств, до втрати майна та земель, до банкрутства. Тому ми вважаємо, що корпоратизація державного підприємства є правильним кроком. Антикорупційна стратегія має бути впроваджена у всіх підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки держави, або в тих підприємствах, де є значні корупційні ризики», - вважає Сергій Деркач.

За його словами, багато корупційних механізмів закладаються на рівні підзаконних актів. Тому НАЗК буде контролювати не лише процес реформування, але й прийняття подальших підзаконних актів, які стосуються діяльності державних підприємств.

Також Сергій Деркач заявив, що НАЗК буде рекомендувати створення окремого спеціального підрозділу, який займатиметься антикорупційною роботою і буде підзвітний лише Наглядовій Раді концерну «Укроборонпром».