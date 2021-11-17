"Укроборонпром" не буде приватизовано, акції належатимуть Кабміну, - директор з трансформації

ДК «Укроборонпром» не буде приватизовано, 100% акцій належатимуть Кабінету міністрів України. На цьому наголосив директор з трансформації "Укроборонпрому" Станіслав Людкевич під час круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

«Відповідно до цільової моделі державний концерн буде перетворено в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме українському народу в обличчі Кабінету міністрів. Структура власності не зміниться. Основним органом, який буде визначати політику ДК «Укроборонпрому» буде Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Цей орган визначатиме нормативні документи для нового акціонерного товариства і пропонуватиме кандидатів до Наглядової Ради», - сказав Станіслав Людкевич.

В рамках нового акціонерного товариства будуть створені субхолдинги за функціональними напрямками – авіаремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи і суднобудування. Окремо буде створено холдинг для спецекспортерів, оскільки це специфічний вид міжнародної діяльності, який потребує окремого регулювання. Деякі підприємства з «Укроборонпрому» відійдуть до нового холдингу – авіакосмічні системи, який лише створюється, і в 2022 році стане відомо, які саме підпріємства це будуть.

Станіслав Людкевич повідомив, що в 2020 році в концерні було 137 підприємств, з них на сьогодні лише 65 перебувають в активному реформуванні. «18 підприємств, які не діяли роками і не випускають жодної оборонної продукції, були передані до Фонду Держмайна України як непрофільні підприємства. Одне як профільне, котре випускає специфічний вид продукції, було передане до Міністерства оборони України. Ще 21 підприємство знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а 32 підприємства знаходяться в стадії функціонального аналізу. Це ті підприємства, які не виробляли продукції оборонного призначення або випускали вузькоспеціалізовану продукцію з низькою регулярністю – такі підприємства потребують спільного рішення «Укроборонпрому», Міністерства оборони та інших державних органів - наскільки важливо ці підприємства включити в нову корпоративну структуру», - пояснив Станіслав Людкевич.

Перші два етапи реформи – корпоратизація підприємств та формування галузевих науково-виробничих об’єднань (6 субхолдингів, які об’єднають наукові та виробничі підприємства за функціональними знаками) мають завершитись у квітні 2022 року. Третій етап, який планується розпочати в червні-липні 2022 року, включає в себе операції з майном цих підприємств.