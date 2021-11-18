"Податковий" законопроєкт 5600 зняли з розгляду на сьогодні

Верховна Рада зняла з розгляду порядку денного 18 листопада податковий законопроєкт 5600. Пропозицію на голосування поставив заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

"Фракція "Слуга народу" просить зняти його з розгляду. Нам потрібен додатковий час для консультацій", – оголосив Мотовиловець.

Прохання підтримали 314 народних депутатів, оголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За 314, рішення прийнято. Прекрасно", – зазначив Стефанчук.

Це вже третій раз, коли документ 5600 переносять.

Коли саме законопроєкт планують розглянути – має визначити погоджувальна рада наступного пленарного тижня, повідомила кореспонденці LB голова підкомітету з питань видатків державного бюджету профільного Комітету, нардеп "Слуги народу" Леся Забуранна.

"Перенесли ми сьогодні його розгляд. Ми розглядаємо сьогодні дуже важливі законопроєкти, зокрема 6297, який стосується реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського і виділяє в 21-му році 3 мільярди гривень для того, щоб уже почати виплати з 19 грудня тим українцям, які вакцинувалися двома дозами вакцинами", – заявила вона.

Щодо інформації про те, що за законопроєкт не вистачає голосів, тому його знімають з порядку денного, Забуранна сказла: "Ви знаєте, не можу сказати достеменно, голосів не рахую. Більшість колег по фракції підтримують цей законопроєкт. Бюджет у другому читанні ми ще не розглядали в комітеті, тому не бачу підстав нагнітати ситуацію".

Як відомо, у бюджет-2022 закладають гроші, які мають отримані внаслідок ухвалення 5600.

Учора перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що Верховна Рада цього четверга одним із перших у порядку денному розглядатиме так званий ресурсний (або "податкови" і "антиахметівський") законопроєкт 5600.

Нагадаємо, законопроєкт 5600, від початку названий "антиахметівським", стосується підвищення податків. Планувалося, що він допоможе залучити в бюджет близько 30 млрд гривень. Між першим і другим читанням депутати прибрали дискусійні норми щодо збільшення оподаткування, водночас, згідно з аналізом, документ змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. Сьогодні голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухатимуть за спецпроцедурою, тобто голосуватимуть тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.