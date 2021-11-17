Реформа обороно-промислового комплексу в Україні знаходиться під увагою громадськості, – Трегуб

«Реформа ОПК проходить під наглядом громадськості. Не всі реформи знаходяться під такою увагою, а це потрібно для того, щоб процес реформування відбувався максимально прозоро і вдалося уникнути помилок, які були допущені під час перетворення інших державних підприємств, як от НАК «Нафтогаз України» чи «Укрзалізниця»», - на цьому наголосила генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олена Трегуб, під час круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

На її думку, закон все ж таки містить корупційні ризики – дає широк дискреційні повноваження керівництву нового акціонерного товариства по перетворенню, по руху майна тощо. «Ідея була створити окреме законодавче поле, щоб перетворення ДК «Укроборонпром» відбулось швидко. А в законі поки що лишається багато простору для ручного керування», - вважає Олена Трегуб.

Вона висловила сподівання, що міжнародні партнери та громадянське суспільство будуть залучені до дискусії та прийняття важливих рішень не лише на етапі підготовки, але і під час імплементації. А також висловила пропозицію – до процесу формування Наглядової ради мають бути залучені представники профільних громадських організацій, які стануть запорукою відбору доброчесних кандидатів.