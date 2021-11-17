В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим

Повністю щеплені українці зможуть отримати по 1000 гривень на віртуальні платіжні картки через "Дію" з 19 грудня і до кінця наступного року.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, йдеться в повідомленні уряду в Telegram.

Кошти можна буде витратити витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.

"Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть узяти участь у програмі. 3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч і ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

У Кабінеті Міністрів додали, що жодних податків на цю 1000 гривень не нараховуватимуть. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Нагадаємо, 15 листопад президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Речник президента додав, що ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Голова фракції "Голос", член профільного фінкомітету Ярослав Железняк повідомляв, що уряд має сформувати список підприємств, які отримають компенсацію таким чином, за КВЕДами.