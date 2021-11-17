МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаЕкономікаБізнес

В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим

У програмі зможуть узяти участь близько 6000 субʼєктів бізнесу. 

В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Фото: kmu.gov.ua

Повністю щеплені українці зможуть отримати по 1000 гривень на віртуальні платіжні картки через "Дію" з 19 грудня і до кінця наступного року.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, йдеться в повідомленні уряду в Telegram.

Кошти можна буде витратити витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком. 

"Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть узяти участь у програмі. 3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч і ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

У Кабінеті Міністрів додали, що жодних податків на цю 1000 гривень не нараховуватимуть. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Нагадаємо, 15 листопад президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Речник президента додав, що ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Голова фракції "Голос", член профільного фінкомітету Ярослав Железняк повідомляв, що уряд має сформувати список підприємств, які отримають компенсацію таким чином, за КВЕДами. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також