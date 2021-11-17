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Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою COVID-щеплення, - Ляшко

Голова МОЗ нагадав про необхідність отримання повного курсу вакцинації.

Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою COVID-щеплення, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав українцям про необхідність отримання повного курсу вакцинації поти коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

За даними МОЗ, другу дозу щеплення не отримали понад 600 тисяч українців.

"Тим, хто ще не отримав другого щеплення, нагадую про необхідність повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли отримати другу дозу, попри те, що час  її введення вже надійшов. Тому прошу - не зволікайте та зверніться у найблиєчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - зазначив Ляшко.

Він також звернувся до  сімейних лікарів.

"Будь ласка, активніше комунікуйте з людьми, з якими підписали декларації. Нагадуйте їм про необхідність вакцинуватися та отримати другу дозу у найближчий час", наголосив міністр.

Нагадаємо, станом на 17 листопада в Україні було зроблено понад 21 мільйон щеплень проти ковіду. Повний курс вакцинації пройшли 8,8 млн українців.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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