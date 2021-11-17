У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23

Дорожники розпочали капітальний ремонт 15-кілометрової ділянки від Апостолового в бік Кривого Рогу.

На дорозі національного значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя біля міста Апостолове на Дніпропетровщині вперше за 50 років розпочався капітальний ремонт. Його проводять у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це Укравтодор повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Траса Н-23 протяжністю 258 км була побудована ще у 1950-х роках з бетонних плит та використовувалася під час будівництва каналу. Згодом бетонні плити накрили асфальтом, але з 1970-х років у робочому стані вона підтримувалась лише за рахунок точкових експлуатаційних ремонтів.

Минулого року на цій дорозі в межах «Великого будівництва» розпочалися відновлювальні роботи, під час яких було відремонтовано 23,4 км від Кривого Рогу до межі з Кіровоградською областю.

Тепер дорожники розпочали капітальний ремонт 15-кілометрової ділянки від Апостолового в бік Кривого Рогу.

На цьому відрізку вже ведеться демонтаж бетонних плит та влаштування основи із застосуванням щебенево-піщаної суміші із шлакового щебеню та відфрезерованого матеріалу.

Також на ділянці проводиться поширення земляного полотна та приведення дороги та узбіччя до нормативних параметрів.

Наступного року дорогу Н-23 планується відновити на всій її протяжності у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як раніше вже повідомлялося, повне відновлення доріг державного значення загальною протяжністю 24 000 км у межах «Великого будівництва» Володимира Зеленського має бути завершено до кінця 2024 року.