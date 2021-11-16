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Президентом Миколаївського глиноземного заводу призначено громадянина Австрії

Штефан Цохлінг займав керівні посади у Magna International, Remus та HSBC Investment Banking.

Президентом Миколаївського глиноземного заводу призначено громадянина Австрії
Президент МГЗ Штефан Цохлінг
Фото: derstandard.at

Президентом Миколаївського глиноземного заводу призначено громадянина Австрії Штефана Цохлінга (Stephan Zöchling).

Як повідомляє пресслужба підприємства, Цохлінг займатиметься стратегією розвитку МГЗ, розширенням співпраці заводу з муніципальними й державними органами влади та розвитком відносин з міжнародними галузевими асоціаціями та фінансовими спільнотами.

Також він буде здійснювати контроль та керівництво проєктами з упровадження новітніх та інноваційних виробничих систем і передових практик щодо екології, соціального та корпоративного управління (ESG).

У МГЗ стверджують, що Штефан Цохлінг - один із найдосвідченіших менеджерів у європейській автомобільній промисловості. Він брав участь у реалізації великомасштабних інфраструктурних проєктів у будівництві та транспорті.

За більш ніж 25 років своєї професійної кар'єри Цохлінг займав керівні посади у великих міжнародних компаніях фінансового та промислового сектору. Зокрема в одному з найбільших виробників автомобільних компонентів у світі – Magna International, в австрійській компанії Remus, а також у банківській корпорації HSBC Investment Banking.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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