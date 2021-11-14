В Австрії з 15 листопада запроваджують локдаун для невакцинованих

З понеділка, 15 листопада, в Австрії діятиме локдаун для мешканців, які не були вакциновані від COVID-19.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Це рішення далося нам непросто, проте воно необхідне", - сказав канцлер Австрії Александер Шалленберг.

Заходи діятимуть щодо невакцинованих людей віком від 12 років. Їм буде заборонено виходити з дому, окрім продуктових магазинів, аптек. Тим, хто не пройшов вакцинацію, буде дозволено виходити на вулицю для заняття спортом. Дозволені будуть також поїздки для отримання медичної допомоги.

Через 10 днів влада оцінить, чи отримав локдаун ефект і чи можна його скасувати.

Нагадаємо, з 8 листопада в Австрії вже діють суворіші антикоронавірусні обмеження. Доступ до багатьох громадських місць, включаючи заклади громадського харчування, спортивні заклади, перукарні або на заходи за участю понад 25 осіб, відкритий лише для щеплених і перехворілих (2G). Для допуску на робоче місце, як і раніше, достатньо антигенного експрестесту.

В Австрії на цей момент повністю щеплено від коронавірусу близько 65% населення. Показник зараження складає в середньому 780 випадків на 100 тисяч за останні сім днів. Це значно вище, ніж у Німеччині, де цей показник зараз перевищує 260 випадків на 100 тисяч мешканців.

З 1 липня Австрія змінила правила в’їду для вакцинованих українців.