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На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

Попередньо смерть військового була випадковою.

На польсько-білоруському кордоні внаслідок пострілу загинув військовослужбовець Збройних Сил Польщі.

Про це повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

Польське радіо з посиланням на командування 17-ї Великопольської механізованої бригади повідомило, що попередньо смерть військового була випадковою – внаслідок пострілу із бойової зброї і в інциденті “не брали участі треті особи”.

“Військовий служив у запасі, тобто він не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його делегували служити на кордон трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не мав контакту з мігрантами”, – йдеться у повідомленні.

Смерть розслідує військова поліція у співпраці з прокуратурою з Білостока.

Нагадаємо, майже 50 мігрантів у суботу, 13 листопада ввечері прорвалися на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина, 22 іракців затримали.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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