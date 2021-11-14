На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

На польсько-білоруському кордоні внаслідок пострілу загинув військовослужбовець Збройних Сил Польщі.

Про це повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

Bardzo smutna wiadomość. Żołnierz @11LDKPanc zmarł w czasie pełnienia służby. Wyrazy współczucia dla najbliższych. https://t.co/KjP10wSoow — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021

Польське радіо з посиланням на командування 17-ї Великопольської механізованої бригади повідомило, що попередньо смерть військового була випадковою – внаслідок пострілу із бойової зброї і в інциденті “не брали участі треті особи”.

“Військовий служив у запасі, тобто він не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його делегували служити на кордон трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не мав контакту з мігрантами”, – йдеться у повідомленні.

Смерть розслідує військова поліція у співпраці з прокуратурою з Білостока.

Нагадаємо, майже 50 мігрантів у суботу, 13 листопада ввечері прорвалися на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина, 22 іракців затримали.