Лукашенко хоче розмістити "Іскандери" біля кордону з Україною

"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, хай стоять".

Олександр Лукашенко заявив, що хоче розмістити ракетні комплекси "Іскандер" біля кордону з Україною.

Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Ігорю Коротченку.

"Зараз смикаю вашого президента, мені потрібні тут наші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер". Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, хай стоять. Це 500 кілометрів, тому що наш "Полонез" [білоруський ракетний комплекс, розроблений на основні радянської системи залпового вогню "Смерч"] - до 300", - заявив Лукашенко.

Кілька років тому Лукашенко говорив, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю зіпсувалися. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі, а Лукашенко у свою чергу почав називати Україну загрозою для Білорусі

У 2018 році стало відомо, що Росія розгорнула "Іскандери" у Краснодарському краї, за 250 км від кордону з Україною. Перед цим Росія розмістила "Іскандери" в районі Калінінграда.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був прийнятий на озброєння російської армії в 2006 році. Він призначений для ураження цілей на відстані до 500 км.

Востаннє на практиці "Іскандери" застосовувалися під час війни між Азербайджаном та Вірменією. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян казав, що вони не продемонстрували бажаної ефективності.