​Путін: Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

"Що Росія за Мінськими угодами мала б зробити? Відповіді немає".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав у суботу, 13 листопада, в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми нею не є", - заявив російський президент.

"Нас усі намагаються спонукати до виконання Мінських угод, часто звинувачують у тому, що ми їх не виконуємо. Але коли ми задаємо питання нашим партнерам, у тому числі в нормандському форматі, а що конкретно не виконує Росія за Мінськими угодами і що, на вашу думку, Росія за Мінськими угодами мала б зробити, відповіді немає. Вони просто так: ми не можемо сформулювати. Я не жартую, саме такий діалог", - сказав Путін.

У той же час, на його думку, Україна торпедує Мінські домовленості і своїми діями їх порушує.

"Чинний президент бадьоро рапортує про те, що вони застосовують «Байрактари», тобто безпілотні літальні апарати. Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами та наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує, а США взагалі підтримали практично. Європа щось невиразне сказала щодо цього, а США взагалі підтримали. А офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі. Паралельно з цим організували позапланові навчання у Чорному морі", - поскаржився Путін.

Нагадаємо, що мирне врегулювання війни на Донбасі здійснюється в рамках "нормандського формату" за посередництва Франції та Німеччини. Проте вони, за словами президента Володимира Зеленського, бояться називатися Росію стороною конфлікту.

Водночас Євросоюз неодноразово прямо називав Росію стороною конфлікту на Донбасі, а глава Пентагону Ллойд Остін недавно заявив, що саме Росія почала війну в Україні і заважає її закінчити.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду ще в 2017 році визнала, що війна на Донбасі має ознаки міжнародного збройного конфлікту.