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Росія почала війну в Україні і заважає її закінчити, - глава Пентагону

Міністр оборони США пообіцяв Україні підтримку.

Росія почала війну в Україні і заважає її закінчити, - глава Пентагону
Фото: Військове телебачення

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна в Україні почалась і не закінчується через Росію.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Росія почала цю війну, і Росія є перешкодою для мирного врегулювання. Вони могли б почати з поваги українського суверенітету та її територіальної цілісності. Поки цього не сталося, ми будемо робити все можливе, щоб підтримати зусилля України з розвитку оборонних сил", - заявив Остін.

Таран у свою чергу висловив сподівання, що США стримають Росію від повномасштабного нападу на Україну.

"Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність і всіма доступними методами утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від переростання збройного конфлікту в повномасштабну війну", - сказав міністр України.

Нагадаємо, що мирне врегулювання війни на Донбасі здійснюється в рамках "нормандського формату" за посередництва Франції та Німеччини. Проте вони, за словами президента Володимира Зеленського, бояться називатися Росію стороною конфлікту.

Він неодноразово висловлював бажання долучити Сполучені Штати до мирних переговорів з Росією.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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