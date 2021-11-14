Україна готується до різних сценаріїв на польсько-білоруському кордоні, – Данілов

Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив на нараді у Луцьку щодо додаткових заходів із охорони кордону, повідомила пресслужба РНБО.

Данілов заявив, що потрібно створити міжвідомчу робочу групу із залученням усіх силових структур та органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

“Маємо діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено, і сповідувати державницьку позицію”, – наголосив він.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться “вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців”. “Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування”, – зазначив Данілов.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що здійснюється концентрація зусиль для протидії цій загрозі. Зокрема задіяні всі структури МВС, відбувається взаємодія із ЗСУ, силами територіальної оборони, громадськими об’єднаннями.

Ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій.

Нагадаємо, польські прикордонники заявили, що Білорусь готує мігрантів до масштабної спроби прориву кордону з поляками.

Раніше Монастирський проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.