Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії

Керівники британського оборонного відомства та очільник МІ-6 заявили, що Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Спецназ Великобританії готовий відправити в Україну 600 військовослужбовців через побоювання вторгнення Росії.

Про це пише mirror.co.uk з посиланням на джерела.

Підрозділи SAS (Спеціальної повітряної служби) та парашутного полку попередили, що їх можуть направити до України у будь-який момент.

Підготовка почалася після того, як керівники британського оборонного відомства та очільник МІ-6 повідомили уряду, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

На відеозаписі, яке було оприлюднено, видно, як російські танки, бронетехніка і війська зосереджуються біля України.

До складу сил, що можуть вирушити в Україну, входять члени SAS, Спеціального розвідувального полку, медики, інженери, зв'язківці та до 400 десантників з 16-ї повітряно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

“Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання упаковане, і вони готові летіти в Україну і або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків”, – йдеться у повідомленні.

Високопоставлений військовий офіцер Великобританії, генерал Нік Картер заявив, що існує більший ризик випадкового початку війни між Заходом та Росією, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.

Однак 10 листопада Президент Володимир Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.