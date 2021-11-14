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Внаслідок заворушень в еквадорській в'язниці загинуло 68 осіб

Поранення отримали понад 20 в'язнів.

Фото: ЕРА/UPG

Внаслідок заворушень в еквадорській в'язниці Літораль у місті Гуаякіль загинуло 68 осіб, понад 20 людей отримали поранення.

Про це пише reuters.com.

Саме у цій в’язниці наприкінці вересня цього року було вбито 119 ув'язнених після найжахливішого в країні інциденту тюремного насильства.

Уряд поклав відповідальність за нові сутички на банди торговців наркотиками, які змагаються за контроль над в'язницями. Заворушення почалися після звільнення ватажка однієї з банд, заявив губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена.

Фото: ЕРА/UPG

Бійню, які розпочалася у п’ятницю, 12 листопада, взяли під контроль 14 листопада, коли до в’язниці увійшла поліція.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, тюремна система Еквадору в останні роки опинилася в центрі уваги через переповненість в'язниць та погані санітарні та побутові умови для ув'язнених.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив у вересні 60-денний надзвичайний стан у пенітенціарній системі, що вивільнило державне фінансування та забезпечило військову допомогу для контролю над в'язницями.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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