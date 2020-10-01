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"Укроборонпром" розділять на сім холдингів, а не на шість, як планувалося раніше

"Антонов" виділять в окреме аерокосмічне об'єднання.

"Укроборонпром" розділять на сім холдингів, а не на шість, як планувалося раніше
Фото: wikipedia.org

Комплексна стратегія трансформації та розвитку державного концерну "Укроборонпром" до 2030 року передбачає розділення концерну на сім галузевих холдингів. Документ 1 жовтня команда "Укроборонпрому" представила віцепремєр-міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегові Уруському.

Як інформує пресслужба концерну, концепцію трансформації має затвердити Наглядова рада концерну, після чого її буде передано на розгляд та остаточне затвердження Кабінету міністрів України.

"Згідно з актуальним планом перетворень "Укроборонпрому", 60 підприємств Концерну будуть реорганізовані у 7 галузевих холдингів: “авіаремонт”, “бронетехніка”, “високоточне озброєння”, “боєприпаси та спеціальна хімія”, “радарні системи”, “морські системи”, “спецекспорт”. Решта підприємств буде передана в управління іншим органам, зокрема, до Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

Також, до складу майбутнього оборонного холдингу пропонують не включати деякі авіабудівні підприємства концерну, які мають відійти до самостійних об’єднань у аерокосмічній галузі. Низку підприємств, включно з концерном, в процесі трансформації пропонується ліквідувати.

Уперше проект перетворень "Укроборонпрому" був представлений новою командною концерну Офісу президента, РНБО, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та урядовцям у травні цього року. У ньому йшлося про реорганізацію 50 підприємств та створення шемти груп компаній за галузевим принципом шляхом об’єднання 38 учасників Концерну з "групи розвитку".

"Після цього концепцію ретельно допрацювали та вдосконалили, і вже оновлений варіант представили Мінстратегпрому", - зазначають в "Укроборонпромі".

Раніше віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував створення аерокосмічного холдингу з "Антоновим".

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