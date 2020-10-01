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Експорт повернувся на докризовий рівень, - Мінекономіки

У вересні експорт склав $4,19 млрд, що на 2,87% більше, ніж минулого року.

Експорт повернувся на докризовий рівень, - Мінекономіки
Тарас Качка
Фото: Макс Требухов

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що експорт в Україні повернувся на докризовий рівень.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ранок приносить оптимістичні і радісні цифри. Експорт у вересні склав 4,19 млрд доларів. Це на 2,87% більше, ніж у вересні минулого року", - зазначив Качка.

Він наголосив, що загалом третій квартал став "кварталом відновлення торгівлі" - експорт за три попередні місяці склав 12,14 млрд доларів, що на 13,66% більше, ніж у другому кварталі.

Нагадаємо, у січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5%, до 47,2 млрд доларів, порівняно з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).

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