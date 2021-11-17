Україна готова знизити вартість транзиту газу та надати підземні сховища для стратегічного резерву, - Зеленський

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у ході телефонної розмови детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України наголосив, що наша держава готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку Зеленський знову наголосив, що проект "Північний потік – 2" є, перш за все, загрозою безпеці для всієї Європи і подав низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі в Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи щодо зміцнення енергетичної безпеки, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.