Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням.

"Два роки пройшло, час іти далі. Трошки перепочину, а потім займуся іншими корисними справами. Відставка - це моє бажання", - заявив він на пресконференції у четвер, 18 листопада.

Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським.

Сенниченко також запевнив, що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості.

"Це моє рішення. Я йшов працювати на два роки. Мені якраз про це нагадав Facebook. У мене немає конфлікту ні з прем’єр-міністром, ні з президентом. Буду відпочивати два місяці, а далі подивимось", - заявив Сенниченко.

Звільнити голову Фонду держмайна має Верховна Рада. За словами Сенниченка, заява про його звільнення вже зареєстрована у парламенті.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Сенниченка головою ФДМ у вересні 2019 року. Перед тим він обіймав посаду незалежного члена наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі" та працював директором з управління нерухомим майном і інфраструктурою компанії "Укрпошта".

16 листопада LB.ua стало відомо, що Сенниченко збирається у відставку. Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією".