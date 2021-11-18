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Голова Фонду держмайна оголосив про відставку за власним бажанням

Сенниченко заперечує, що звільнення пов'язане із продажем "Більшовика"

Голова Фонду держмайна оголосив про відставку за власним бажанням
Голова ФДМ Дмитро Сенниченко
Фото: Андрій Оленін

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про відставку за власним бажанням.

"Два роки пройшло, час іти далі. Трошки перепочину, а потім займуся іншими корисними справами. Відставка - це моє бажання", - заявив він на пресконференції у четвер, 18 листопада.

Він запевнив, що не має конфлікту ні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським. 

Сенниченко також запевнив, що його відставка не пов'язана з аукціоном з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"). Перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації відбувся 27 жовтня. У ньому взяли участь тільки три компанії, а перемогу здобуло пов'язане з мільйонером Василем Хмельницьким ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія запропонувала за об'єкт 1,429 млрд гривень, всього на 2% більше від стартової вартості.

"Це моє рішення. Я йшов працювати на два роки. Мені якраз про це нагадав Facebook. У мене немає конфлікту ні з прем’єр-міністром, ні з президентом. Буду відпочивати два місяці, а далі подивимось", - заявив Сенниченко.

Звільнити голову Фонду держмайна має Верховна Рада. За словами Сенниченка, заява про його звільнення вже зареєстрована у парламенті.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Сенниченка головою ФДМ у вересні 2019 року. Перед тим він обіймав посаду незалежного члена наглядової ради державного підприємства "Прозорро.Продажі" та працював директором з управління нерухомим майном і інфраструктурою компанії "Укрпошта".

16 листопада LB.ua стало відомо, що Сенниченко збирається у відставку. Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією".

Андрій ОленінАндрій Оленін, кореспондент LB.ua
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