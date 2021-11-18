"Укрексімбанк" поглиблено перевіряє видачу кредиту, про який йшлося в розслідуванні "Схем"

Попередня перевірка не виявила порушень під час видачі валютного кредиту під заставу ТРЦ Sky Mall.

Наглядова рада "Укрексімбанку" вирішила провести поглиблену перевірку кредитної угоди, за якою компанії бізнесмена, що сплачує податки підтримуваному Росією угрупованню "ДНР", отримали 60 мільйонів доларів під заставу столичного ТРЦ Sky Mall.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Цей кредит був предметом розслідування програми "Схеми", і саме питання про нього викликали агресивну реакцію голови правління банку, який наказав відібрати в журналістів камери і стерти записане відео.

Після публікації журналістського розслідування Наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди, залучивши для цього внутрішній комітет із питань ризиків та незалежних експертів.

Після звернень народних депутатів, які посилались на матеріал програми "Схеми", Офіс генерального прокурора відкрив провадження за статтею "фінансування тероризму". Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

"У зв’язку із суспільним резонансом та необхідністю всебічного дослідження укладення відповідної угоди, наразі проводиться поглиблене вивчення цієї транзакції із залученням Комітету Наглядової ради з питань ризиків та незалежних експертів… Остаточна оцінка подій буде надана Наглядовою радою після завершення повноцінного аналізу обставин укладення кредитної угоди та видачі коштів (у тому числі отримання висновку незалежних експертів)", – сказано у відповіді на запит програми "Схеми".

За інформацією "Схем", Наглядова рада 18 листопада заслухає попередні результати внутрішнього аудиту банку стосовно дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту.

Раніше голова Наглядової ради державного банку заявляла, що попередня перевірка не виявила порушень під час видачі валютного кредиту під заставу ТРЦ Sky Mall.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про кредит на купівлю Sky Mall. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею.

Наглядова рада звільнила з посади голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

Ще двох співробітників банку, які є обвинуваченими у кримінальному провадженні, було відсторонено від посад. Однак 9 листопада директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова поновили на посадах, а наступного дня одного з них в "Укрексімбанку" зустріли оваціями.

12 листопада Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" зібралася на позачергове засідання і звільнила Тельбізова та Осіпова через невідповідність займаній посаді.