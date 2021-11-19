НБУ визнав банківську групу Томаша Фіали

Національний банк України визнав банківську групу "Драгон" та погодив відповідальною особою цієї банківської групи АТ "Юнекс Банк".

Як повідомляє пресслужба НБУ, до складу банківської групи входять "Юнекс Банк", ФК "Інвесткепітал", ФК "Артуа" та СП ТОВ "Драгон Капітал". Контролером банківської групи є Томаш Фіала.

Банківська група "Драгон" стала 26-ю чинною в Україні банківською групою.

Заснований 1993 року АТ "Юнекс Банк" є членом ФГВФО. Станом на третій квартал 2020 року головним акціонером банку була компанія Withine Investments LTD. Кінцевий бенефіціар цієї компанії - народний депутат Вадим Новинський.

1 квітня 2021 року НБУ погодив придбання 75,01% акцій АТ "Юнекс Банк" Томашем Фіалою через низку компаній групи Dragon Capital.

Dragon Capital працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи інвестиційні, банківські та брокерські послуги для корпоративних та приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром інвесткомпанії є чех Томаш Фіала. Компанії належить медіахолдинг "НВ", до якого входять однойменні радіостанція, журнал та інтернет-видання.

У листопаді 2020 року АМКУ дозволив Dragon Capital придбати контрольну частку Treeum Holdings Limited, яка володіє онлайн-виданнями Finance.ua і Minfin.com.ua.

26 травня засновник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником інтернет-видання "Українська правда".