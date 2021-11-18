Україна попросила США врахувати у оборонному бюджеті санкції проти "Північного потоку-2"

Україна закликає Вашингтон не захищати геополітичний проєкт, який зробить Україну вразливішою для російської агресії.

Україна попросила Сенат США включити санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету (NDAA) на 2022 фіскальний рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Оскільки Росія породжує енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, включивши санкції проти «Північного потоку 2» до NDAA Сенату США. Україна закликає вас не захищати геополітичний проєкт, який зробить Україну вразливішою для російської агресії", - написав Шмигаль у Twitter.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2021

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".