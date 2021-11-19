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До портів Миколаєва будують нову 40-кілометрову бетонну дорогу

2 км проходитимуть в межах міста.

На Миколаївщині стартувало будівництво бетонної об’їзної дороги, яка веде до портів Корабельного району Миколаєва. Об’єкт створюють в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.

За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Ігоря Кузьміна, загальна протяжність дороги складе 40 кілометрів, 2 з яких будуть проходити в межах міста Миколаїв.

«Разом з депутатами міської ради відвідали будівництво. Побачене вражає. Об’їзна дорога знизить потік вантажного транспорту в місті та збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах», – розповів Кузьмін.

До кінця року планується завершити 11 кілометрів дороги. Для цього на об’єкті робота триває без вихідних. Там задіяно кілька десятків одиниць спецтехніки, а поруч введено в експлуатацію завод з виготовлення бетону.

Бетон, який застосовується при будівництві дороги, відзначається міцністю, що в рази подовжить термін експлуатації маршруту, підкреслив заступник керівника Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Велике будівництво» прокладатиме дороги, що посилять транзитний потенціал України. Так, програма Президента Володимира Зеленського пришвидшить темпи розвитку інфраструктури українських портів, а також оновить 600 км автодоріг, що ведуть до міжнародних пунктів пропуску.

 

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