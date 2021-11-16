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Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)

Причина звільнення пов'язана з приватизацією.

Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Фото: Пресслужба

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. Заява буде оприлюднена найближчим часом, формулювання – «за власним бажанням». 

Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, - «невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади». 

Оновлення. Інформацію про звільнення Сенніченка у своєму Telegram підтвердив ексдепутат і журналіст Сергій Лещенко. За його словами, причиною стала "скандальна приватизація заводу Більшовик, що пройшла під одного учасника".

Як повідомлялося раніше, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму більше 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант "Електронмаш" за 970 мільйонів гривень, колишній завод "Більшовик" за 1,4 млрд гривень, завод "Одесавинпром" за 235 млн гривень тощо.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з "великої приватизації" були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року. 

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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