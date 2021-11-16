Міський голова Бердянська подав у відставку

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив, що йде у відставку. Своє рішення Баранов пояснив неможливістю працювати в умовах, що склалися в міській раді, та без депутатської більшості.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міськради.

Валерій Баранов зазначив, що після виборів він розумів, що буде дуже складно працювати без більшості у міській раді, та сподівався на те, що поступово вдасться всіх об’єднати для того, щоб розвивати місто.

"Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати у цій обстановці? Я бачу два варіанти. Перший - продовжити спроби та вмовляти, принижуватися, виправдовуватися. І другий варіанти - подати у відставку у зв’язку з неможливістю працювати у таких умовах, зберегти собі залишки здоров’я та нервів та дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але вже без моєї участі", - сказав міський голова депутатам.

"Тому з урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком та особистими мотивами я змушений подати у відставку та побажати вам успіхів у праці. Хочу подякувати своїм виборцям, вибачитися перед ними за таке моє вимушене рішення. У подальшому я готовий допомагати місту усіма своїми можливостями", - додав Віталій Баранов і вийшов із сесійної зали.

Нагадаємо, Баранова було обрано на посаду міського голови Бердянська від партії "За майбутнє" у 2020 році. За нього проголосували 49,98% виборців. Відрив Баранова від найближчого суперника - Олександра Свідла від ОПЗЖ - становив кілька сотень голосів.

Валерій Баранов був народним депутатом VI скликання від Блоку Литвина. Посаду міського голови Бердянська обіймав з 1998 по 2007 рік. 3 березня 2014 року в. о. президента України Олександр Турчинов призначив Баранова головою Запорізької ОДА. 27 жовтня 2014 року чиновник написав заяву про відставку за власним бажанням.