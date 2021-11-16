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Міський голова Бердянська подав у відставку

Віталій Баранов не знайшов спільної мови з депутатами.

Міський голова Бердянська подав у відставку
Фото: verge.zp.ua

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов заявив, що йде у відставку. Своє рішення Баранов пояснив неможливістю працювати в умовах, що склалися в міській раді, та без депутатської більшості.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міськради.

Валерій Баранов зазначив, що після виборів він розумів, що буде дуже складно працювати без більшості у міській раді, та сподівався на те, що поступово вдасться всіх об’єднати для того, щоб розвивати місто.

"Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву. А як працювати у цій обстановці? Я бачу два варіанти. Перший - продовжити спроби та вмовляти, принижуватися, виправдовуватися. І другий варіанти - подати у відставку у зв’язку з неможливістю працювати у таких умовах, зберегти собі залишки здоров’я та нервів та дати свободу депутатській команді для можливих досягнень, але вже без моєї участі", - сказав міський голова депутатам.

"Тому з урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком та особистими мотивами я змушений подати у відставку та побажати вам успіхів у праці. Хочу подякувати своїм виборцям, вибачитися перед ними за таке моє вимушене рішення. У подальшому я готовий допомагати місту усіма своїми можливостями", - додав Віталій Баранов і вийшов із сесійної зали.

Нагадаємо, Баранова було обрано на посаду міського голови Бердянська від партії "За майбутнє" у 2020 році. За нього проголосували 49,98% виборців. Відрив Баранова від найближчого суперника - Олександра Свідла від ОПЗЖ - становив кілька сотень голосів.

Валерій Баранов був народним депутатом VI скликання від Блоку Литвина. Посаду міського голови Бердянська обіймав з 1998 по 2007 рік. 3 березня 2014 року в. о. президента України Олександр Турчинов призначив Баранова головою Запорізької ОДА. 27 жовтня 2014 року чиновник написав заяву про відставку за власним бажанням.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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