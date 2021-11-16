Нардепка Богуцька заявила, що її не примусять вакцинуватися "і за $50 000"

Депутатка вважає, що людей не можна заохочувати до медичних маніпуляцій грошима.

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що не збирається вакцинуватися і за 50 000 доларів, не те що за обіцяну президентом усім щепленим українцям 1000 гривень.

У кулуарах парламенту нардепка повідомила журналістам, що, на її думку, "будь-які маніпуляції медичні не мають права бути фінансово якось стимульовані", передає кореспондент LB.ua.

"Як каже міністерство охорони здоровʼя, хвороба не вивчена, і міністерство охорони здоровʼя самостійно принижує тих людей, які перехворіли і мають імунітет, і які, якщо і хворіють удруге, хворіють набагато легше, чим у перший раз", – запевнила депутатка.

Остаточних висновників про те, що повторний ковід протікає легше, у медиків немає. При цьому лікарі радять вакцинуватися від коронавірусу і тим, хто вже перехворів, але не раніше 28 днів після появи симптомів. Окрім того, деякі "повторні" випадки зараження можуть засновуватися на хибно-позитивних тестах ПЛР. "Людина отримала такий тест і вважається інфікованою. Потім вона думає, що вже перехворіла, перестає носити маску, розширює контакти (бо ж перехворіла!) і за кілька місяців підхоплює цей вірус. Вона думає, що хворіє вдруге, хоча насправді – вперше", – розповідав у інтервʼю LB.ua імунолог Борис Донськой.

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков також розкритикував ідею Зеленського допомогти креативним індустріям шляхом нарахування щепленим по 1000 гривень, які можна витратити на спорт, розваги і подорожі по країні.

"Вибачте, але це технологія, погана технологія, коли таким чином намагаються впровадити "Дію", збробити її більш поширеною, щоб потім впроваджувати електронне голосування. Але повертаючись до вашої тисячі – людям тисяча точно була б незайва. Але для багатьох піти в кіно, спортзал і музей – "непозволительная роскошь", – заявив він.

Нагадаємо, учора Зеленський анонсував нарахування 1000 гривень вакцинованим від ковіду громадянам через додаток "Дія". Такий крок спрямований на підтримку креативного, спортивного й транспортного секторів економіки.