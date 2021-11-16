Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін висловився за те, щоб у депутатів без сертифікатів були проблеми із доступом до Ради.

Про це він розповів у кулуарах парламенту, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Нехай уже будуть проблеми з доступом. Ми маємо починати із себе, показувати приклад. У когось будуть проблеми, вони не будуть працювати, не отримають зарплати від управління справами", - зазначив народний обранець.

Як повідомляли, у Раді почав діяти спеціальний порядок доступу із сертифікатами або тестами. Народних депутатів допускають у приміщення тільки після перевірки сертифікатів, ПЛР-тестів або тестів на антиген.

Проблем із входом до парламенту у депутатів сьогодні не виникало.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох депутатів Верховної Ради, які заявили, що не будуть вакцинуватись проти коронавірусу. Усі троє – з монобільшості: Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.