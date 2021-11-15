Путін доручив допустити товари з "ДНР" і "ЛНР" до російських держзакупівель

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну допомогу" окупованим проросійськими бойовиками районам Донецької та Луганської областей.

Документ дозволяє закуповувати виготовлені на окупованих територіях товари на рівні з російськими, передає РБК.

В указі, який опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, йдеться про те, що гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей потрібна для захисту "прав і свобод громадянина", а також для "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Основними заходами є визнання в Росії сертифікатів на товари та послуги, виданих у "ДНР" та "ЛНР"; допуск товарів із "республік" до державних закупівель нарівні з російськими; скасування експортно-імпортних кількісних обмежень на переміщення товарів через кордони з "ДНР" та "ЛНР" (за винятком окремих груп товарів).

Путін уже доручив організувати пункти пропуску на кордоні, через які переміщатимуться товари з окупованих територій Донбасу. Крім того, президент РФ має намір внести зміни до двох своїх указів, які стосувалися санкцій проти України. Із цих списків буде виключено товари з окупованих Росією українських територій.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.