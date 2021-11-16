"Слуга народу" офіційно поповнилася трьома народними депутатами – Сергієм Козирем, Віталієм Войцехівським та Сергієм Кострійчуком. Вони склали присяги народних депутатів на засіданні парламенту.

Усі вони також увійшли до фракції СН, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Кизир та Войцехівський перемогли на довиборах за 184 і 197 одномандатними виборчими округами.

Кострійчук зайшов у парламент на місце Ірини Верещук, яку призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він у 2020 році увійшов до Вищої ради партії "Слуга народу" і відповідав за організаційно-масову роботу. З 2021-го – голова Контрольно-ревізійної комісії політсили.

Фото: inforesist.org Сергій Кострійчук

Можливо, є братом або чоловіком Олени Кострійчук, яка є керівницею та співзасновницею ГО «Ліга волонтерів». Ця організація в березні 2019 року перерахувала «Слузі Народу» два мільйони гривень. Кошти були спрямовані на виборчу кампанію Володимира Зеленського. Жодної інформації про діяльність цієї ГО у відкритих джерелах немає. Крім двох винятків. Перший – це власне факт фінансування партії. Другий – ГО «Ліга волонтерів» зареєструвала у ЦВК майже 1900 спостерігачів.

Сергій Козир очолював Херсонську ОДА. У минулому – шахтар, очолював шахту ім. Калініна, був в.о. Технічного директора – 1-го заступника генерального директора управління Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія».

У вересні-грудні того самого року перейшов працювати в Шахтоуправління «Дніпровське», що входить у «ДТЕК Павлоградвугілля», належне бізнесмену Рінату Ахметову. Де і працював до березня 2019 року.

Фото: Facebook Сергій Козир Сергій Козир

Після цього Сергій Козир завдяки президентській програмі «Ліфт» приїхав до Херсона і став радником патронатної служби голови ОДА. А вже через місяць його призначили заступником голови облдержадміністрації. Опікувався питаннями регіонального розвитку, інфраструктури й екології.

Віталій Войцехівський тричі був мером Золотоноші – у 2010-му – від маловідомої партії «Союз. Чорнобиль. Україна», яку підтримувала Партія регіонів; після Революції Гідності – від Блоку Петра Порошенка; а у 2020-му – уже від «Слуги Народу».

Докладніше про нових депутатів читайте у матеріалі "Безробітний, шахтар і “людина року”: хто поповнив монобільшість".