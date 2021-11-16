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​Новообрана голова "Слуги народу" пообіцяла відмовитися від тисячі за вакцинацію

Олена Шуляк підтримує ініціативу президента.

​Новообрана голова "Слуги народу" пообіцяла відмовитися від тисячі за вакцинацію
Фото: Макс Требухов

Новообрана голова партії "Слуга народу" народна депутатка Олена Шуляк на прохання журналістів прокоментувала рішення про виплату вакцинованим українцям по тисячі гривень.

Про це повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Шуляк заявила, що є однією з авторів законопроєкту, яким передбачається виділити із державного бюджету три мільярди гривень. Передбачається, що гроші, з одного боку, підуть на підтримку креативних індустрій, а з іншого - стимулюватимуть людей вакцинуватися від коронавірусу.

Народна депутатка зазначила, що свою тисячу не братиме, бо вважає, що є люди, яким ці гроші більше потрібні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський пообіцяв по 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. За його словами, гроші можна буде отримати через застосунок "Дія" і витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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