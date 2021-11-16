Новообрана голова партії "Слуга народу" народна депутатка Олена Шуляк на прохання журналістів прокоментувала рішення про виплату вакцинованим українцям по тисячі гривень.

Про це повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Шуляк заявила, що є однією з авторів законопроєкту, яким передбачається виділити із державного бюджету три мільярди гривень. Передбачається, що гроші, з одного боку, підуть на підтримку креативних індустрій, а з іншого - стимулюватимуть людей вакцинуватися від коронавірусу.

Народна депутатка зазначила, що свою тисячу не братиме, бо вважає, що є люди, яким ці гроші більше потрібні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський пообіцяв по 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. За його словами, гроші можна буде отримати через застосунок "Дія" і витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.