ЄСПЛ відклав на два місяці слухання справи за позовами України та Нідерландів до Росії

Європейський суд з прав людини відклав слухання щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії" на два місяці.

Як сказано у пресрелізі на сайті ЄСПЛ, відтермінування є наслідком недавньої відмови від розгляду справи судді, призначеного стосовно Російської Федерації.

Перше слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" мало відбутися 24 листопада 2021 року, але тепер перенесене на 26 січня 2022 року.

У суді зазначають, що ця справа передбачає три міждержавних позови:

"Україна проти Росії" (щодо східної України) (№8019/16) стосовно тверджень України щодо порушення Росією Європейської конвенції про права людини внаслідок конфлікту на сході України у 2014 році;

"Україна проти Росії" (II) (№ 43800/14), поданий 13 червня 2014 року щодо ймовірного викрадення трьох груп дітей на сході України в період із червня до серпня 2014 року та їхнє тимчасове переміщення до РФ;

"Нідерланди проти Росії" (№ 28525/20), поданий 10 липня 2020 року - про збитий 17 липня 2014 року авіалайнер Malaysia Airlines, рейс MH17, над східною Україною, внаслідок чого загинули 298 осіб, зокрема 196 громадян Нідерландів.

10 червня сторони отримали інформацію від суду про те, що слухання про прийнятність справи відбудуться 24 листопада.

8 листопада призначений стосовно РФ суддя поінформував суд, що відкликає свою участь у розгляді. Президент Великої палати розпочав пошук іншого тимчасового судді, який міг би взяти участь у слуханні, але такого знайти не вдалося.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Європейський суд з прав людини - це одна з інституцій Ради Європи, створена 21 січня 1959 року для контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини, ратифікованої 1953 року. Розташований у Страсбурзі (Франція). Його юрисдикція поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.