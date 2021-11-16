Рада ухвалила законопроєкт про медіацію

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медіацію (№3504).

Документ закріплює на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора. Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що практика медіації поширена в світовій практиці і дозволяє обирати досудові і позасудові способи для вирішення спорів при збереженні можливості звертатись до суду для їх вирішення.

В Україні медіація з роками почала набувати поширення, однак законодавчо цей інститут не був врегульований.

Згідно із законом, процедуру медіаціїв Україні зможуть застосовувати у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Також документ визначає стимули для громадян, щоб вони не йшли з будь-якими суперечками до суду і перенавантажували його, а могли дійти порозуміння та вирішити свої питання завдяки неупередженій особі медіатора, додали в Мінʼюсті.

Оновлено. Одна з розробниць законопроєкту Юна Потьомкіна у коментарі зазначила, що для держави цей документ буде корисний, зокрема, для развантаження судів і пришвидшення розгляду спорів.

"Відтепер трудовий спір, незалежно від форми трудового договору, може бути врегульовано шляхом медіації. Окрім того, за допомоги медіації будуть врегульовуватися і земельні спори.

Важливим є і те, що передбачається, що спори, які виникають у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, вирішуватимуться, у тому числі, за допомогою медіації", – пояснила вона.

За її словами, медіація застосовуватиметься у будь-яких конфліктах між бізнесами та фізособами, які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення сторін.

"Тож, підсумовуючи, – відтепер в Україні, як і в інших цивілізованих країнах, медіація може бути застосована для вирішення будь-якого спору, навіть тоді, коли справа щодо розв'язання спору вже перебуває в суді", – зазначила вона.

Нагадаємо, в 2019 році Верховна Рада не назбирала достатньої кількості голосів за законопроєкт про медіацію в другому читанні. У першому тодішній законопроєкт був ухвалений ще в 2016 році.

У липні 2020 в першому читанні був ухвалений новий законопроєкт про процедуру медіації.