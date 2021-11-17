Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада

Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила відновити очне навчання у школах з понеділка, 22 листопада.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - заявив він.

Нагадаємо, що школи в Києві не працюють з 23 жовтня. Перший тиждень школярі знаходились на канікулах, а потім навчання відновилось в дистанційному режимі. Місцева влада вирішила закрити усі школи, включно з початковими класами, незважаючи на показники вакцинації у них.

Такий підхід розкритикували, оскільки держава не забороняє роботу шкіл навіть у "червоних" зонах, якщо 100% персоналу в них вакциновано від коронавірусу. Більше того, з 8 листопада невакцинованих педагогів дозволили відсторонювати від роботи.

16 листопада МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах, оскільки "соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату".