​Україна та Британія не хочуть ворожнечі з Росією, але стурбовані її діями поблизу українського кордону

Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес висловили занепокоєння нарощуванням російських військ поблизу українських кордонів.

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками двосторонньої зустрічі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Резніков та Воллес наголосили, що Україна та Велика Британія - стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони.

Зазначається також, що минулого тижня в Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду, що продовжує реалізацію спільних проєктів з розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, згідно з домовленостями, досягнутими у червні.

"Сьогоднішня зустріч - черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності. Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України. Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки. Ми непохитні в цій підтримці і разом ми залишаємося пильними та об’єднаними у захисті наших спільних цінностей і свобод", - наголошується у спільній заяві.

Нагадаємо, 16 листопада Воллес приїхав до України з робочим візитом на тлі значного зосередження військ РФ неподалік від України. Раніше начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер нещодавно заявив, що Великобританія має бути готовою до війни з Росією, хоча він і не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" з Заходом.

За даними британських ЗМІ, Британія готова відправити в Україну 600 десантників у випадку вторгнення Росії.