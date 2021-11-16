​Арахамія: Мінцифри доопрацьовує механізм виплати тисячі за вакцинацію для унеможливлення зловживань

Міністерство цифрової трансформації зараз доопрацьовує механізм виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, це необхідно для того, щоб унеможливити шахрайство, зловживання та махінації з виплатами.

"Уже дзвонять нібито з банку... Говорять, що ми вам тисячу нібито хочемо перерахувати... Ну тобто можуть бути різні маніпуляції... Тому зараз відпрацьовується правильна механіка, яка мінімізує маніпуляції навколо цього", - сказав Арахамія.

Він наголосив, що 1 тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки, а лише витратити на певні послуги. Тому, зазначив Арахамія, виплата таким чином піде на підтримку розважальні індустрії, що постраждала під час локдауну.

"Я можу вам про логіку пояснити. Для того, щоб ви логіку зрозуміли. Є найбільш постраждалі індустрії. Це - розважальні індустрії, чутливі до "червоних" зон.... І для того, щоб іх підтримати. Фактично ми підтримуємо, надаючи ці ваучери, на споживання. Для того, щоб економіку споживання стимулювати. Щоб вони якимось чином залишалися на плаву", - пояснив Арахамія.

Він також додав, що приймаючи рішення про виплату за щеплення, було враховано досвід європейських країн. Арахамія наголосив, що цей досвід - працює.

Нагадаємо, президент Зеленський пообіцяв по 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. За його словами, гроші можна буде отримати через застосунок "Дія" і витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України. На це з державного бюджету планують виділити три мільярди гривень.

Новообрана голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтримала ініціативу президента. Народна депутатка пообіцяла відмовитися від тисячі за вакцинацію, бо вважає, що є люди, яким ці гроші більше потрібні.

У Грузії з грудня літніх людей заохочуватимуть до вакцинації одноразовою надбавкою до пенсії.