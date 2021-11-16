Рада ухвалила закон про критичну інфраструктуру

Верховна Рада на пленарному засіданні в вівторок, 16 листопада, ухвалила закон про критичну інфраструктуру.

За відповідний законопроєкт №5219 проголосували 268 народних депутатів.

Критичною інфраструктурою вважатимуться важливі для держави об'єкти, якщо порушення в їх роботі можуть завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Закон прописує низку критеріїв, які визначатимуть значущість об'єктів. Серед них - ймовірність завдання значної шкоди нормальному життю населення, тяжкість та масштабність можливих негативних наслідків, тривалість їх ліквідації тощо. Це можуть бути, зокрема, підприємства у сфері енергозабезпечення, водопостачання, охорони здоров'я, фармацевтики, електронних комунікацій, фінансів, транспорту, оборони, правопорядку, цивільного захисту, космічної діяльності, хімічної промисловості тощо.

Об'єкти критичної інфраструктури будуть поділені на категорії критичності: особливо важливі об'єкти, життєво важливі об'єкти, важливі об'єкти та необхідні об'єкти.

Планується створити відкритий і загальнодоступний реєстр об'єктів критичної інфраструктури, який вестиме уповноважений орган під контролем Кабінету міністрів.

Закон передбачає можливість відчуження об'єктів критичної інфраструктури, що не можуть мати власників з Росії чи інших держав, що включені до чорного списку FATF (Financial Action Task Force).

Нагадаємо, що на початку 2021 року статус "об’єктів критичної інфраструктури" отримали Національний банк та 13 комерційних банків. Цей перелік було створено на вимогу закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", ухваленого Верховною Радою в 2017 році.