Профільний комітет Ради не підтримує відставку Ткаченка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримує наміру Олександра Ткаченка піти у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це заявив голова комітету Микита Потураєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наш комітет не підтримує цієї заяви (Ткаченка про відставку - ред.). У нас була розмова з паном Олександром - і ми сподіваємося, що всі розбіжності буде вирішено належним чином, і міністерство продовжить працювати на чолі з нинішнім міністром Ткаченком. Такою є позиція, наскільки мені відомо, всіх членів нашого комітету", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту.

Своєю чергою заступниця голови комітету Євгенія Кравчук уточнила, що заява про відставку Ткаченка ще не зареєстрована у парламенті офіційно, а тому комітет ще не отримав її для подальшого розгляду.

"Завтра (17 листопада - ред.) у нас засідання комітету, але цього питання у порядку денному немає. Завтра ми заслуховуватимемо кандидатів на посади членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, і це фактично єдине питання порядку денного", - пояснила народна депутатка.

За її словами, члени комітету планують зустрітися з Ткаченком для "отримання ясності з кадрового питання" та обговорення перспектив бюджету на 2022 рік для гуманітарної сфери та креативних індустрій.

Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву на звільнення 11 листопада і відразу подав її голові парламенту Руслану Стефанчуку.

Серед причин відставки Ткаченко назвав виведення з-під управління Мінкульту Держкіно. У Facebook він написав, що вважає передачу Держкіно в управління уряду нелогічною.

Для народних депутатів рішення Ткаченка стало несподіванкою. Колишні колеги по фракції вирішили просити його залишитися очільником міністерства,"бо він справді ефективний менеджер”.

Олександр Ткаченко очолив Міністерство культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До того був депутатом Верховної Ради IX скликання. Його обрали за списком партії "Слуга народу", де він був дев'ятим номером.

Очолював комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики.

До цього з 2008 року обіймав посаду генерального директора групи "1+1 media", у яку входять телеканали "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ".