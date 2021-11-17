"Щоб утворилась група, треба заява і всіх учасників, і певне установче засідання".

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що міжфракційне депутатсько об'єднання ексспікера параламенту Дмитра Разумкова не може стати депутатською групою.

Про це він розповів в кулуаах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Корнієнко нагадав, що разом із заявою про створення МФО одразу ж послідувала заява про про відкликання звідти одного депутата - Володимира Кабаченка.

"На сьогодні ми бачили вже кілька виступів голови МФО - Дмитра Олександровича Разумкова... Подивимося, поживемо - побачимо. Я думаю, що люди, які претендуют на розумність... Перед ними завжди є великий простір дій, фраз, заготовок філологічних... Думаю, що такі депутати мають точно ходити на засідання, не пропускати голосувань за важливі закони... По кожному закону висловлювати свою позицію: якщо ти проти - голосуй проти, якщо ти утримався - то утримався... Не голосувати - це, на мій погляд якось нерозумно", - зазначив перший віцеспікер.

Поки що, за його словами, у МФО Рузумкова є медійна акивність і "це - нормально". Однак, утворити з нього депутатську групу - неможливо.

"На базі МФО не може нічого утворитися, крім МФО... Хоча, за психологією, все може бути. Щоб утворилась група, треба заява і всіх учасників, і певне установче засідання, в результаті якого ця група буде створена", - пояснив Корнієнко.

Він також виключив, що перед депутатами та їхніми об'єднаннями ніхто не може ставити ніяких завдань ззовні.

"От нашій партії, яку я очолював і яка має назву "Слуга народу", ставить завдання український народ. А хто ставить завдання МФО "Розумна політика" - треба дослідити", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 16 листопада у Верховній Раді офіційно оголосили про створення міжфракційного обʼєдання колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика".

7 жовтня Рада звільнила Разумкова з посади спікера, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

27 жовтня Разумков оголосив про намір створити нову політичну силу. Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".

Чи зможе Разумков зібрати власну депутатську групу, щоб закріпитися у статусі парламентського гравця, читайте в матеріалі LB.ua.