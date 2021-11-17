Під Верховною Радою відбудеться акція противників ухвалення закону про столицю

У четвер, 18 листопада, під Верховною Радою відбудеться флешмоб «Руки геть від Києва та киян!» проти ухвалення закону про столицю. Така інформація з’явилася на сторінці «АвтоМайдан – AutoMaidan» у Facebook.

«Кияни мають право обирати собі владу! Кияни мають право працювати та достойно жити! Кияни проти узурпації влади і тиску на місцеве самоврядування та бізнес! Закон про столицю, збільшення податків, наступ на інтереси киян – все це лише початок згортання демократії в Україні», - йдеться в інформаційному повідомленні про акцію.

Учасники акції, зазначають організатори, не підтримують розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

«Зелена влада продовжує забирати наші права! Вони хочуть керувати столицею попри те, що їх не обирали! Хочуть поставити керувати містом смотрящого від Офісу Президента», - зазначають організатори флешмобу.

Як повідомлялося, законопроєкт №2143-3 був поданий до Верховної Ради депутатами від «Слуги народу» та ухвалений в першому читанні ще у 2019 році. Він отримав зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління ВР щодо порушення конституційних норм. Також з’явилася інформація, що негативні висновки готує Венеційська комісія, до якої надіслав текст законопроєкту мер Києва Віталій Кличко. Сам мер вважає закон таким, що порушує конституційні права мешканців столиці та принципів місцевого самоврядування.