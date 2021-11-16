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Американський актор Шон Пенн приїхав до Києва

У столиці актор відвідав Алею Героїв Небесної Сотні, де вдарив у Дзвін Гідності.

Американський актор Шон Пенн приїхав до Києва
Шон Пенн
Фото: EPA/UPG

Американський актор і режисер Шон Пенн вперше прибув до України. У Києві він відвідав Алею Героїв Небесної Сотні.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Він зазначив, що Шон Пенн прибув до України аби зняти документальний фільм про Майдан. У столиці актор відвідав Алею Героїв Небесної Сотні, де вдарив у Дзвін Гідності.

"Несподіванкою було зустріти відомого голлівудського актора, режисера, сценариста і продюсера Шона Пенна на Алеї Героїв Небесної Сотні. Запросив його вдарити у Дзвін Гідності. Володар кількох Оскарів і агностик запитав, а що це означає. Пояснив, що так ми вшановуємо своїх Героїв, засвідчуємо шану і пам'ять про них у день їхнього народження, як от Віталія Васільцова сьогодні. Пан Пенн задумався на мить і вдарив у Дзвін тричі", - повідомив Пошивайло.

Шон Пенн вже не перший день у Києві. Вчора він записав інтерв’ю з засновником мережі ресторанів “Pizza Veterano” Леонідом Остальцевим.

"У нас Шон Пенн. А як Ваш понеділок?”, - написав Остальцев у своєму Instagram.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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