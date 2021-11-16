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СБУ запобігла вивезенню з України товарів військового призначення

Товари виявили і вилучили на одному з митних постів Київської митниці.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.

Як повідомляє пресслужба СБУ, двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки. В подальшому вони незаконно вивозили їх до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн. 

За даними правоохоронців, йдеться про авіаційні насоси та контактори. Товари виявили і вилучили на одному з митних постів Київської митниці.

Наразі слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проведено обшуки. Під час них вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

 Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Нагадаємо, раніше сьогодні Служба безпеки України повідомила про підозру відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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