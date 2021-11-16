Росія підтвердила випробування зброї для знищення супутників

Міністерство оборони Росії підтвердило, що 15 листопада в рамках випробувань перспективного озброєння знищила старий супутник на орбіті Землі.

Ми дійсно випробували успішно перспективну систему. Вона ювелірно уразила старий супутник. Жодної загрози для космічної діяльності фрагменти, що утворилися, не становлять", - цитує міністра оборони РФ Сергія Шойгу агентство ТАСС.

Заява Шойгу суперечить інформації американського космічного агентства NASA, яке заявило, що уламки знищеного Росією супутника створили реальну загрозу безпеці Міжнародної космічної станції та її екіпажу.

"Враховуючи, що Росія має тривалу та насичену історію польотів у космос, просто неймовірно, що вона поставила під загрозу не лише астронавтів зі США та інших країн-партнерів на МКС, але й власних космонавтів. Її безрозсудні та небезпечні дії також загрожують китайській космічній станції і тайконавтам на її борту", - йдеться у заяві NASA.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також назвав випробування протисупутникової зброї безвідповідальним і нагадав, що Північноатлантичний альянс не збирається розміщувати зброю в космосі.

За даними Міністерства оборони Росії, 15 листопада було знищено недіючий розвідувальний супутник типу "Цілина-Д" ("Космос-1408").

Супутник пізнішого типу "Цілина-Р"

РФ стверджує, що раніше подібні випробування у космічному просторі вже проводилися США, Китаєм та Індією.