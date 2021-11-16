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Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ

Нападники озброєні камінням та, ймовірно, шумовими гранатами.

Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

На кордоні між Білоруссю та Польщею почалися сутички між мігрантами та польськими силовиками.

У твіттері міністерств оборони та міністерства внутрішніх справ Польщі повідомляється, що озброєні камінням та шумовими мігрантами здійснили спробу прорвати зруйнувати прикордонний паркан та потрапити на територію Польщі. Проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Внаслідок нападу один із поліцейський отримав тяжку травму - перелам черепа.

Фото: twitter.com/PolskaPolicja

Відбиття нападу супроводжується закликом англійською мовою: "Увага! Увага! Якщо ви не будете дотримуватися порядку, проти вас можуть застосувати силу".

Нагадаємо, що з літа 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз.

Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

15 листопада вони перемістились на сусідній з табором пункт пропуску "Брузгі - Кузьниця".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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