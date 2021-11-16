ЄС вважає тривожною ситуацію на кордоні України з РФ, - Боррель

Європейський Союз уважно стежить за ситуацією на кордоні України з РФ і вважає її тривожною.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє "Укрінформ".

"Ми стежимо за ситуацією з безпеки на східному кордоні України дуже уважно. Є попередження і тривожні факти щодо руху російських військ на кордоні з Україною... Вони викликають занепокоєння. Інформація доволі тривожна. Ми обговорювали це вчора з міністром закордонних справ (України - ред.) Кулебою телефоном. Я висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, яка залишається непохитною", - сказав високий представник ЄС.

Раніше сьогодні президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.